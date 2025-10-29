Kraft Heinz revoit à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, la demande restant tendue

Kraft Heinz KHC.O a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, signalant la persistance de la pression exercée par les consommateurs soucieux de leur budget sur les snacks et les condiments de garde-manger plus chers.

Les actions de la société, qui a déclaré qu'elle se scinderait en deux, l'une se concentrant sur les produits d'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, étaient en baisse d'environ 2 % dans les premiers échanges.

Les consommateurs, confrontés à une inflation élevée et à l'incertitude économique, se tournent de plus en plus vers des marques moins chères, ce qui pèse sur la demande de Kraft et d'autres fabricants de produits emballés.

Les hausses de prix de certains de ses produits, dont le café et la viande, destinées à compenser l'augmentation des coûts, ont encore affaibli le sentiment des consommateurs.

Kraft Heinz s'attend maintenant à ce que les ventes nettes organiques de 2025 baissent de 3 % à 3,5 %, par rapport à son objectif précédent d'une baisse de 1,5 % à 3,5 %, en raison de la faiblesse des marchés, y compris l'Indonésie, et de la tiédeur de la demande des détaillants aux États-Unis.

"L'environnement opérationnel reste difficile", a déclaré Carlos Abrams-Rivera, directeur général de Kraft. "Nous pensons que ces pressions persisteront au-delà du quatrième trimestre et que la reprise de la consommation sera plus longue à venir."

Les prévisions modérées de Kraft Heinz sont conformes à celles d'autres fabricants de produits alimentaires emballés, y compris Mondelez MDLZ.O , qui a tempéré ses perspectives pour l'ensemble de l'année mardi, citant des coûts d'intrants plus élevés et des volumes plus faibles.

Le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel HRL.N , a abaissé ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours mercredi, en raison de l'impact des pressions inflationnistes et des perturbations opérationnelles.

(Les résultats et les prévisions de Kraft sont) "de plus en plus négatifs, même si ce n'est pas une grande surprise", a déclaré la maison de courtage J.P. Morgan dans une note.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2,50 et 2,57 dollars, alors qu'elle s'attendait auparavant à un bénéfice compris entre 2,51 et 2,67 dollars.

Kraft Heinz a fait état d'une baisse de 2,3 % de ses ventes nettes à 6,24 milliards de dollars au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 6,26 milliards de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes dans son segment Amérique du Nord ont chuté de 3,8 %, tandis que les prix globaux de l'entreprise ont augmenté d'un point de pourcentage.

Elle a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 61 cents, par rapport aux estimations de 58 cents.