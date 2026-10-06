Kraft Heinz lance un ramen saveur "mac and cheese" pour séduire la génération Z

Kraft a dévoilé mardi une nouvelle recette de son célèbre "mac & cheese" inspirée des ramens instantanés japonais et censée lui permettre de gagner des parts de marché auprès des consommateurs les plus jeunes, très friands de ces préparations faciles à cuisiner.

Cette nouvelle gamme, qui sera commercialisée au début de l'année prochaine, doit être déclinée en trois variétés : épicée, poulet et porc, indique le géant américain de l'agroalimentaire dans un communiqué.

Il s'agit de la première fois en près de 20 ans que la marque emblématique de macaronis au fromage fait son entrée sur une toute nouvelle catégorie de produits.

Un marché en forte croissance

Le marché du ramen instantané, valorisé autour de 2,7 milliards de dollars, enregistre une croissance annuelle de 9%, tirée principalement par la forte demande en provenance de la génération Z, ces consommateurs nés autour de l'an 2000.

Au sein de ce segment, les déclinaisons au fromage (cheesy ramen) ont vu leurs ventes doubler au cours des trois dernières années, offrant un relais de croissance stratégique pour le groupe de Pittsburgh, qui a vu son chiffre d'affaires décliner de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année.

Si le segment d'activité auquel appartient la marque Kraft Mac & Cheese a plutôt bien résisté, les branches de surgelés et de préparations à base de viandes ont davantage souffert.

L'action Kraft Heinz (-0,1%) était virtuellement inchangée mardi dans les premiers échanges à la Bourse de New York dans le sillage de ces annonces. Le titre perd 10% depuis le début de l'année.