Kraft Heinz est plus pessimiste sur ses perspectives
information fournie par AOF 29/10/2025 à 13:20

(AOF) - Le groupe d'agroalimentaire Kraft Heinz a revu à la baisse ses perspectives. Au troisième trimestre, le groupe a généré un bénéfice net de 613 millions de dollars, soit 52 cents par action contre une perte de 290 millions de dollars ou 24 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 61 cents, soit 4 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont reculé de 2,3% à 6,24 milliards de dollars alors que le marché visait 6,25 milliards de dollars. Elles ont baissé de 2,5% en données organiques.

Le bénéfice par action ajusté 2025 est attendu désormais entre 2,50 et 2,57 dollars contre de 2,51 à 2,67 dollars auparavant. Les revenus sont anticipés en repli de 3% à 3,5% en organique alors que Kraft Heinz ciblait auparavant un repli organique compris entre 1,5% et 3,5%.

La scission de la société devrait être finalisée au cours du second semestre 2026. Les deux futures entités seront Global Taste Elevation Co (qui regroupera les marques Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese) et North American Grocery Co (qui rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables).

