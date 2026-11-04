Kraft Heinz en hausse après la cession de son activité café pour 650 millions de dollars

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4 novembre - ** Les actions de Kraft Heinz KHC.N progressent d'environ 3 % à 25,28 dollars en pré-ouverture

** KHC annonce qu'elle va céder son activité café nord-américaine à One Rock Capital Partners pour une valeur d'entreprise de 650 millions de dollars

** L'entreprise conservera une participation minoritaire de 30 %

** La société relève également ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, grâce à la demande de condiments, les portant à 2,07-2,13 dollars contre 2,03-2,09 dollars précédemment

** Prévoit une baisse du chiffre d'affaires net organique comprise entre 0,5 % et 1,25 %, contre une fourchette précédente de 0,5 % à 2,0 %

** Le chiffre d’affaires et le BPA ajusté du troisième trimestre ont dépassé les estimations des analystes

** À la clôture d'hier, l'action KHC affichait une hausse d'environ 1 % depuis le début de l'année