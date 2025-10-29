 Aller au contenu principal
Kraft Heinz chute en raison de prévisions inférieures concernant ses ventes et ses bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Kraft Heinz KHC.O ont baissé de ~1% à 25,23 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la faible demande pour ses snacks et condiments plus chers

** Les ventes organiques annuelles devraient baisser de 3 % à 3,5 % par rapport à une baisse prévue précédemment de 1,5 % à 3,5 % ** Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 2,50 et 2,57 dollars, par rapport à la fourchette précédente de 2,51 à 2,67 dollars

** La société affiche des revenus trimestriels de 6,24 milliards de dollars, contre des estimations de 6,26 milliards de dollars pour les analystes - données compilées par LSEG

** Cependant, le bénéfice trimestriel ajusté s'élève à 61 cents par action, contre 58 cents par action estimés

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 17% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

