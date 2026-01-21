Kraft Heinz chute après la publication d'un document montrant que Berkshire pourrait se défaire de sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 janvier -
** Les actions de Kraft Heinz KHC.O glissent de 3,9 % à 22,82 $ avant l'ouverture du marché ** Berkshire Hathaway BRKa.N pourrait se débarrasser de sa participation de 27,5 % dans Kraft Heinz, selon un dépôt réglementaire, et se retirer d'un investissement vieux de plus de dix ans
** Berkshire est de loin le principal actionnaire de Kraft Heinz, dont il a contribué à la fusion en 2015 avec la société brésilienne de capital-investissement 3G Capital
** La combinaison des anciens Kraft Foods et H.J. Heinz s'est avérée décevante, et la société combinée a déclaré en septembre qu'elle se scinderait en deux plus tard cette année
** Séparément, J.P.Morgan et Jefferies réduisent leur objectif de cours pour l'action
** KHC a chuté de ~21% en 2025
