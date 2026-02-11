 Aller au contenu principal
Kraft Heinz chute après l'arrêt de son projet de scission et des prévisions annuelles peu encourageantes
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du fabricant d'aliments emballés Kraft Heinz KHC.O ont baissé de ~7% à 23,20 $ avant le marché

** La société suspend les travaux liés à la scission de en deux sociétés, annoncée l'année dernière

** KHC prévoit des ventes annuelles et des bénéfices inférieurs aux estimations

** Les ventes organiques de l'exercice 2026 devraient baisser de 1,5 % à 3,5 %, alors que les analystes estiment qu'elles devraient augmenter de 0,17 %, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 1,98 et 2,10 dollars par action, contre des estimations de 2,49 dollars par action

** La société annonce également un investissement de 600 millions de dollars dans le marketing, les ventes et la R&D, ainsi que dans la supériorité des produits et la sélection des prix

** La société annonce des ventes de 6,35 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 6,38 milliards de dollars

** L'action a chuté d'environ 21 % en 2025

