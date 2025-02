Kraft Heinz: BPA accru de près de 8% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie un BPA ajusté en hausse de 7,7% à 84 cents et un profit opérationnel ajusté stable (-0,3%) à 1,38 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2024, grâce notamment à des hausses de prix et à des mesures d'efficiences.



A 6,58 milliards, ses revenus ont diminué de 4,1%, dont une baisse de 3,1% en organique, une croissance sur les marchés émergents ayant été plus que contrebalancée par des reculs en Amérique du Nord et sur les autres marchés développés.



Pour 2025, le groupe agroalimentaire anticipe des fourchettes-cibles allant de 2,63 à 2,74 dollars pour le BPA ajusté, de -4 à -1% pour la croissance du profit opérationnel ajusté à changes constants, et -2,5 et 0% en organique pour celle des revenus.





