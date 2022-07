Krach obligataire, krach des actions…

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

CAC 40, forte hausse des taux, retour de l'inflation, hausse du PER

Les obligataires ont vécu depuis le début de l'année 2022 un véritable krach. Alors que cet actif est connu pour être défensif, les pertes dépassent désormais 10 % en 6 mois, ce qui est considérable. De fait, la hausse des taux de l'ordre de 210 pb en 7 mois constitue un choc qui n'a pas été vécu depuis au moins 1994, comme le montre le graphique suivant.

Source : Facstet et Valquant Expertyse

Cet ajustement des taux est causé par la conjonction de la normalisation des politiques monétaires et du retour de l'inflation. Il a été particulièrement marqué pour les obligations d'entreprises, qui ont subi à la fois la hausse des taux souverains et l'élargissement de l'écart de taux, associé au risque récessif qui induit une hausse des primes de risque de défaut. Ainsi, les taux payés par les entrepris sont passés de 0,6% à 4,1% en moins d'un an !

Source : Facstet et Valquant Expertyse

Comment mesurer l'impact de la hausse de ces taux sur le cours des actions ?

Cet impact est doublement négatif. Il affecte les prévisions de résultat, et réduit les PER.

Les frais financiers demeurent un poste de charge important pour les entreprises. La hausse des taux d'intérêt induit forcément tôt (taux variable, dans ce cas le cout de la dette augmente rapidement) ou tard (taux fixe, l'impact ne se ressent qu'au fil du renouvellement des emprunts en cours), un impact négatif sur le résultat de l'entreprise.

Source : Facstet et Valquant Expertyse

Ce tableau montre que sur la base des comptes 2021 des entreprises non financières du SBF120, les frais financiers représentent environ 1 % des ventes, mais 10% de l'EBIT (résultat d'exploitation) et 20% du résultat net. Ce poste de charge est significatif et devrait progresser, et donc affecter la capacité bénéficiaire des entreprises.

La hausse des taux d'intérêt réduit surtout les PER des actions. Le lien entre le taux d'intérêt est bien connu : la hausse des taux d'intérêt accroit la rentabilité exigée par les actionnaires, par comparaison avec les rendements offerts par les obligations. Le graphique ci-dessous démontre, sur la période des 12 dernières années, le lien concret entre le niveau des taux d'intérêt des obligations d'Etat et le PER des actions. Un taux de corrélation près de 67% révèle une relation significative.

Source : Facstet et Valquant Expertyse

La pente de la droite de régression qui apparait sur le graphique, permet de calculer l'impact négatif de la hausse des taux sur les PER. Ainsi, une hausse de 2,1points des taux induit une baisse de 2,1 x 1,711 = 3,5 points de PER. Comme le PER est passé de 15,6 à 12,1 entre fin novembre 2021 et fin juin 2022, soit une baisse de précisément 3,5 points, nous considérons que le marché des actions a parfaitement reflété dans les PER des actions, la hausse des rendements obligataires.

Ni plus, ni moins : la baisse du PER ne constitue pas un argument d'achat des actions.

Le mardi 5 juillet 2022