KPop Demon Hunters en tête du box-office national, une victoire rare pour Netflix

La version chantante du film d'animation "KPop Demon Hunters", qui est devenue un phénomène culturel, est arrivée en tête du box-office national ce week-end, dans ce qui semble être une première historique pour le géant de la diffusion en continu Netflix NFLX.O .

Le film, qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes femmes coréennes qui combattent des démons, a rapporté environ 18 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, selon IMDb's Box Office Mojo.

Il a dépassé le film d'horreur "Weapons" de Warner Bros Discovery, qui a rapporté 15,6 millions de dollars lors de son troisième week-end au cinéma.

Le film est devenu un poids lourd pour Netflix, dominant les classements de streaming cet été et produisant une chanson à succès, "Golden", qui a dominé les classements.

Sa popularité a permis à Netflix de toucher un public plus large grâce à un événement d'une semaine seulement qui a été diffusé dans les salles de cinéma à un moment où il n'y avait pas d'autres sorties majeures.

Le service de diffusion en continu a longtemps refusé de diffuser ses films sur grand écran, à l'exception d'une exploitation limitée en salles qui leur permet d'être éligibles aux Oscars. Les exploitants de salles de cinéma se sont également montrés réticents à projeter des films que les spectateurs peuvent regarder chez eux.

Netflix ne fait pas état des ventes de billets, mais la société a indiqué que l'exploitation limitée en salles a donné lieu à plus de 1 000 projections complètes aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

"KPop Demon Hunters" a été produit par Sony Pictures Animation et réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans.

Outre "Golden", trois autres chansons du film, "How It's Done", "What It Sounds Like" et "Free", figurent également parmi les 10 chansons les plus streamées pour la semaine se terminant le 14 août, selon Luminate.