Kotak Mahindra progresse après l'annonce d'une hausse de ses prêts au deuxième trimestre

6 octobre - ** L'action de la banque indienne Kotak Mahindra progresse de 3,3 % à 429,80 roupies

** Kotak Mahindra annonce une hausse de 24,7 % de ses avances nettes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2027

** Goldman Sachs réitère sa recommandation "acheter" avec un objectif de cours de 540 roupies, suite à des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes

** La banque relève ses estimations de bénéfices à un TCAC du BPA de 19 % pour les exercices 26 à 29, en s'appuyant sur la forte croissance des dépôts et la progression organique des prêts

** Elle note que les prêts organiques ont progressé de 19 % en glissement annuel, contre 15 % au trimestre précédent; elle s'attend à ce que cette dynamique se poursuive, soutenue par les prêts aux particuliers, aux PME et les services bancaires aux entreprises

** Le titre bénéficie d'une recommandation moyenne "acheter" de la part de 37 analystes, avec un objectif de cours médian de 470 roupies – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 5,5 % depuis le début de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))