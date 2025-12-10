Kosmos Energy plonge alors que le Sénégal signale la nationalisation d'un projet gazier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Kosmos Energy KOS.N baissent de 4,2 % à 1,03 $ dans les premiers échanges

** Le Sénégal annonce son intention de nationaliser le projet gazier Yakaar-Teranga

** KOS détient une participation de 90 % dans le projet, qui fait l'objet d'une licence devant expirer en juillet 2026, l'entreprise publique Petrosen détenant les 10 % restants ** L'initiative vise à réorienter la production de gaz vers les besoins nationaux plutôt que vers l'exportation

** En incluant les mouvements de la séance, KOS a baissé d'environ 70 % depuis le début de l'année