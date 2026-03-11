Kosmos Energy glisse après la vente d'actions à forte décote pour un montant de 185 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Kosmos Energy KOS.N ont baissé de 15,4 % en pré-marché à 2,04 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire d'environ 185,3 millions de dollars ** La société KOS, basée à Dallas, Texas, a vendu mardi en fin de journée 97,5 millions d'actions à 1,90 $, soit une décote de 21,2 % par rapport à la dernière vente ** La société, qui avait lancé une offre de 175 millions de dollars, a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette
** Barclays et Stifel sont les teneurs de livre conjoints
** La société a environ 481 millions d'actions en circulation
** L'action a augmenté de ~166% depuis le début de l'année à la clôture de mardi
** La note moyenne de 10 analystes est "acheter"; PT médian 2,40 $, par LSEG
