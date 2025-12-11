Kosmos Energy déclare que le Sénégal n'a pas l'intention de nationaliser le projet Yakaar-Teranga

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kosmos Energy KOS.N a déclaré jeudi que le ministère sénégalais de l'énergie avait confirmé que le pays n'avait pas l'intention de nationaliser le projet Yakaar-Teranga de la société.