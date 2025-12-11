Kosmos Energy affirme que le Sénégal n'a pas l'intention de nationaliser le champ gazier de Yakaar-Teranga

(Le ministre sénégalais de l'énergie a déclaré que le pays souhaitait nationaliser le projet, ajoute les commentaires de Kosmos)

Kosmos Energy KOS.N a déclaré jeudi que le ministère sénégalais de l'énergie avait confirmé qu'il n'avait pas l'intention de nationaliser le champ gazier de Yakaar-Teranga, dans lequel Kosmos détient une participation de 90%, mais a ajouté qu'il rendrait la licence d'ici juillet prochain si aucun nouveau partenaire ne rejoignait le projet.

Le ministre sénégalais de l'énergie, Birame Souleye Diop, a déclaré mardi que le gouvernement souhaitait nationaliser Yakaar-Teranga, dans lequel l'entreprise publique Petrosen détient une participation de 10 %. Les deux sociétés ont cherché au moins un autre partenaire pour entrer dans le projet afin de faire avancer un plan de développement, mais aucune avancée n'a encore été réalisée. Kosmos est devenue l'opérateur du champ gazier de Yakaar-Teranga en 2023 après que BP a décidé de s'en retirer. La licence de la société pour ce champ expire en juillet 2026.

"Kosmos Energy a travaillé dur avec Petrosen pour trouver un partenaire approprié et convenir d'un concept de développement commercialement viable pour le champ. En l'absence d'un nouveau partenaire, Kosmos travaillera avec Petrosen pour transférer lalicence à l'État sénégalais au plus tard à la date d'expiration de la licence en juillet 2026", a déclaré Kosmos dans un communiqué.