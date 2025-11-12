Korro Bio plonge à la suite de l'échec d'un essai et de l'arrêt de l'accord avec Novo Nordisk

12 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Korro Bio KRRO.O plongent de 76,1 % à 7,62 $ dans les échanges prolongés ** KRRO déclare que son médicament expérimental KRRO-110 pour une maladie rare des poumons et du foie a produit une protéine clé chez les patients, mais n'a pas atteint les niveaux attendus

** Le médicament était testé pour le déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie héréditaire rare qui peut causer des maladies pulmonaires et hépatiques graves

** Co suspend également son accord de licence avec Novo Nordisk NOVOb.CO pour 12 mois, à compter du 11 novembre

** KRRO déclare que la collaboration pourrait ne pas produire d'avantages, ce qui incite Korro Bio à mettre fin immédiatement à ses activités de recherche et de développement connexes

** KRRO déclare que Novo Nordisk remboursera à Korro certains coûts de liquidation; en outre, Korro a annoncé une réduction de 34 % de ses effectifs

** L'action de KRRO a baissé de 17,5 % depuis le début de l'année