Korro Bio dégringole après un essai décevant sur un médicament

13 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Korro Bio < KRRO.O > plongent de 76,8 % à 7,27 $ avant la mise sur le marché ** KRRO a déclaré mercredi que son médicament expérimental, KRRO-110, pour une maladie rare des poumons et du foie, n'a pas atteint les niveaux attendus, et a également interrompu son accord de licence avec Novo Nordisk < NOVOb.CO >.

UN REVERS IMPORTANT

** RBC ("sector perform", PT: réduit à $8 de $85) se dit déçu par les données, l'entreprise se met en mode de préservation des liquidités en réduisant les effectifs de 34%

** Chardan Capital ("neutre", PT: $7): pense que KRRO aura besoin de nouvelles données cliniques humaines, attendues en 2027, pour rétablir la confiance des investisseurs dans sa plateforme de conception OPERA

** B. Riley Securities ("buy", PT: $19): dit que le médicament a échoué principalement à cause de sa méthode d'administration, LNP (nanoparticules lipidiques), qui n'a pas bien fonctionné dans les foies malades et que le médicament n'était pas assez puissant ** H.C.Waineright & Co ("neutre") indique que Korro abandonne le KRRO-110 et se tourne vers un médicament contre l'AATD à base de GalNAc, mais le nouveau candidat n'arrivera pas avant le 1er semestre 26, ce qui le laisse derrière ses rivaux et soulève des doutes quant à sa capacité à transformer les succès de laboratoire en résultats dans le monde réel

** William Blair ("market perform") dit que le profil clinique du KRRO-110 ne semble pas compétitif pour le moment