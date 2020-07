Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian-Marge en baisse de 250 pdb au S1, croissance organique de 1% Reuters • 30/07/2020 à 17:54









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Korian KORI.PA a publié jeudi les résultats suivants: * CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +6,2% (1,877 MILLIARD D'EUROS) DONT +1,0% DE CROISSANCE ORGANIQUE AU 1ER SEMESTRE * MARGE D'EBITDA À 12,1%, EN RÉDUCTION DE 250 POINTS DE BASE, COMPTE TENU DES EFFETS DE LA COVID-19 AU S1 * 516 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENT, 3.371 LITS ADDITIONNELS ET HAUSSE DE 35% DU NOMBRE DE PLACES EN SOINS AMBULATOIRES EN FRANCE * KORIAN S'ATTEND À UNE ACTIVITÉ SOUTENUE AU S2 * COMPTE TENU DES INCERTITUDES LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE, LE GROUPE DONNERA SES OBJECTIFS DE CA ET DE MARGE POUR L'ANNÉE LORS DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DU T3 Pour plus de détails, cliquez sur KORI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -1.61%