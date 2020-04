Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian, gérant d'Ehpad, retire sa proposition de dividende pour 2019 Reuters • 29/04/2020 à 18:06









PARIS, 29 avril (Reuters) - Le groupe Korian KORI.PA , numéro un européen des maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad en France, a annoncé mercredi qu'il retirait sa proposition de versement d'un dividende à ses actionnaires au titre de l'exercice 2019. "Réuni ce jour, le Conseil d'administration a décidé de retirer des résolutions proposées à l'Assemblée générale annuelle du 22 juin 2020, la distribution d'un dividende de 0,66 euro par action, avec option de paiement en actions, tel qu'annoncé le 27 février dernier", a déclaré Korian. Le groupe a également annoncé une hausse de 8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020, à 946,1 millions d'euros, mais suspendu ses objectifs pour l'année en cours "au regard du contexte général de la pandémie (de coronavirus) et de son impact sur les activités du groupe. Le dernier bilan de l'épidémie de COVID-19 en France faisait état mardi de 23.660 morts, dont 14.810 morts dans les hôpitaux et 8.850 morts dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et autres établissements sociaux. Le communiqué de Korian (Bureau de Paris)

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +6.63%