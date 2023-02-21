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Korian affiche un CA en hausse de 6,6% à 1.190 Millions d’euros au T4
information fournie par Reuters21/02/2023 à 18:20

21 février (Reuters) - Korian SE KORI.PA :

* LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE 2022 A AUGMENTÉ DE 6,6 %, À 1 190 MILLIONS D’EUROS

* EN 2022, LE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNEUL S’EST ÉTABLI À 4 534 MILLIONS D’EUROS, UNE HAUSSE DE 5,6% SUR UN AN

* EN 2022, LA CROISSANCE ORGANIQUE EST DE 6,2%, ET DE 8,1% AJUSTÉE DES VARIATIONS DE COMPENSATIONS POUR PERTE DE RECETTE

* EN 2022, L’EBITDAR DU GROUPE SE MONTE À 1 090,7 MILLIONS D’EUROS ET LA MARGE À 24,1 %

* L’EBITDA DE KORIAN RESSORT À 607,1 MILLIONS D’EUROS EN 2022, EN HAUSSE DE 1,7 % PAR RAPPORT À 2021

* LE BÉNÉFICE NET (PART DU GROUPE) DES ACTIVITÉS POURSUIVIES EST DE 66.9,0 MILLIONS D’EUROS (CONTRE 123,4 MILLIONS D’EUROS EN 2021)

* LE GROUPE A GÉNÉRÉ 371 MILLIONS D’EUROS DE CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL EN 2022

* LA DETTE FINANCIÈRE NETTE DU GROUPE EST PASSÉE DE 3 228 MILLIONS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* PERSPECTIVES: EN 2023 LA CROISSANCE ORGANIQUE EST ATTENDUE À PLUS DE 8 %

* PERSPECTIVES: L’EBITDAR EST QUANT À LUI ATTENDU STABLE EN MONTANT EN 2023 PAR RAPPORT À 2022

* PERSPECTIVES: EN 2024 ET EN 2025, L’ÉVOLUTION DE L’EBITDAR, AINSI CELLE DE L’EBITDA PRE-IFRS16, DEVRAIENT SUIVRE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

* PERSPECTIVES: LE LEVIER FINANCIER DU GROUPE DEVRAIT ÊTRE INFÉRIEUR À 3.5X EN 2023, ET À ENVIRON 3X EN 2024 ET 2025, SUR LA BASE D’UN MODÈLE AUTO-FINANCÉ À PARTIR DE 2024

* LE 15 JUIN 2023, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUMETTRA À L’APPROBATION DES ACTIONNAIRES LA DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE DE 0,25 € PAR ACTION

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur KORI.PA

(Gdansk Newsroom)

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