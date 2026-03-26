information fournie par Reuters • 26/03/2026 à 10:02

Korean Air prévoit d'acheter 103 avions Boeing d'une valeur de 36,2 milliards de dollars jusqu'en 2039

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La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air 003490.KS a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'acheter 103 avions Boeing entre 2026 et 2039.

Cela comprend 20 B777-9, 25 B787-10, 50 B737-10 et huit B777-8F, a déclaré Korean Air dans un dépôt réglementaire.

Les achats sont évalués à 36,2 milliards de dollars sur la base des prix catalogue de 2025, a précisé Korean Air.