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Korean Air prévoit d'acheter 103 avions Boeing d'une valeur de 36,2 milliards de dollars jusqu'en 2039
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 10:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air 003490.KS a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'acheter 103 avions Boeing entre 2026 et 2039.

Cela comprend 20 B777-9, 25 B787-10, 50 B737-10 et huit B777-8F, a déclaré Korean Air dans un dépôt réglementaire.

Les achats sont évalués à 36,2 milliards de dollars sur la base des prix catalogue de 2025, a précisé Korean Air.

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