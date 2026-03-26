Korean Air prévoit d'acheter 103 avions Boeing d'une valeur de 36,2 milliards de dollars jusqu'en 2039

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air 003490.KS a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'acheter 103 avions Boeing entre 2026 et 2039.
Cela comprend 20 B777-9, 25 B787-10, 50 B737-10 et huit B777-8F, a déclaré Korean Air dans un dépôt réglementaire.
Les achats sont évalués à 36,2 milliards de dollars sur la base des prix catalogue de 2025, a précisé Korean Air.
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