Korean Air gagne 6%, la fusion avec Asiana Airlines en ligne de mire
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 12:57
Korean Air annonce la signature imminente de son accord de fusion avec Asiana Airlines, approuvé par les conseils d'administration des deux compagnies le 13 mai. L'opération, initiée en novembre 2020, doit aboutir à la création d'une compagnie aérienne nationale intégrée le 17 décembre 2026.
Dans le cadre de cette fusion, Korean Air absorbera l'ensemble des actifs, passifs, droits, obligations et effectifs d'Asiana Airlines. Le groupe précise avoir piloté la restructuration financière et opérationnelle de son concurrent, avec le remboursement intégral des 3,6 MdsKRW de soutien public accordés à Asiana Airlines après la pandémie.
Le rapport d'échange a été fixé à 1 action Korean Air pour 0,2736432 action Asiana Airlines, ce qui devrait entraîner une augmentation de capital d'environ 101,7 MdsKRW (environ 58,3 MEUR). Korean Air prévoit de réaliser l'opération sous la forme d'une fusion à petite échelle conformément au droit commercial coréen.
Le transporteur prévoit également d'unifier les certificats d'exploitation, les systèmes de sécurité et les procédures opérationnelles des deux compagnies à partir de juin 2026. Des investissements sont en cours dans les infrastructures de maintenance, les centres de formation et les services passagers afin d'accompagner l'intégration.
Korean Air estime que cette opération renforcera la position de l'aéroport d'Incheon comme plateforme mondiale majeure grâce à une meilleure connectivité et à des correspondances optimisées.
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