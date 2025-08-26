Korean Air annonce une commande de 103 appareils auprès de Boeing

Le logo de Korean Air

WASHINGTON (Reuters) -La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air a annoncé lundi une commande de 103 appareils auprès de Boeing, confirmant une information rapportée plus tôt par Reuters, en marge de la visite à Washington du président sud-coréen Lee Jae-myung.

Il s'agit de la plus importante commande jamais passée par Korean Air.

Des sources au fait de la question ont déclaré à Reuters que la commande devrait inclure différents types d'appareils - 787, 777 et 737.

La directrice générale de l'aviation commerciale de Boeing, Stephanie Pope, et le directeur général de Korean Air, Cho Won-tae, ont participé à un événement organisé à Washington en la présence du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, pour dévoiler l'accord.

Korean Air a également annoncé un contrat distinct de 13,7 milliards de dollars avec GE Aerospace pour l'acquisition et la maintenance de moteurs.

En mars dernier, le ministère sud-coréen de l'Industrie avait annoncé que Korean Air finaliserait prochainement un contrat de 32,7 milliards de dollars (27,93 milliards d'euros) pour de nouveaux moteurs Boeing et GE Aerospace.

L'année dernière, Korean Air avait indiqué qu'elle commanderait 20 appareils 777-9 et 20 appareils 787-10 à Boeing, avec des options pour 10 appareils supplémentaires, et avait signé un protocole d'accord.

De nombreux pays négociant des accords commerciaux avec l’administration du président américain Donald Trump ont annoncé ou prévoient d’annoncer d’importantes commandes auprès de Boeing.

(David Shepardson; version française Kate Entringer et Jean Terzian)