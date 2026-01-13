Kopernik Global Investors passe sous les 5% d'Euroapi
13/01/2026
La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits clients, 4 739 515 actions Euroapi représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et des droits de vote du groupe de principes actifs pharmaceutiques.
Valeurs associées
|2,1540 EUR
|Euronext Paris
|+0,56%
