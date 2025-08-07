 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kontoor Brands augmente ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société de vêtements Kontoor Brands KTB.N sont en hausse de 7,3 % à 60,86 $ avant le marché ** La société s'attend à ce que les revenus annuels de se situent entre 3,09 et 3,12 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 19 % à 20 % par rapport aux prévisions antérieures de 17 % à 19 %

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté annuel d'environ 5,45 $, au milieu des prévisions précédentes de 5,40 à 5,50 $, et inclut un impact de 40 cents par action provenant des augmentations de tarifs récemment promulguées

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 658 millions de dollars, contre 634,9 millions de dollars prévus, et le bénéfice par action ajusté à 1,21 dollar, dépassant les estimations de 83 cents - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 33,6 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

