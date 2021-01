KONNECT SELECTIONNE SOLUTIONS 30 POUR DEPLOYER SON OFFRE EN EUROPE DE L'OUEST

Solutions 30 (Euronext Paris : S30) est sélectionné par konnect, entité du groupe Eutelsat (Euronext Paris : ETL), pour assurer le déploiement de ses nouvelles offres dédiées aux particuliers souhaitant bénéficier d'un accès Internet très haut débit par satellite. Dans le cadre de ce partenariat, Solutions 30 assurera l'ensemble des prestations liées à l'installation du service permettant à konnect de garantir à ses clients une installation professionnelle, homogène et standardisée dans les pays d'Europe où son offre est commercialisée.

Leader européen des services multi-techniques de proximité, Solutions 30 réalise plus de 60 000 interventions par jour grâce à une équipe de 11 000 techniciens et un maillage territorial particulièrement dense en Europe. Depuis plus de 15 ans, la société propose une offre et des process de fonctionnement standardisés qui lui permettent de garantir la qualité et l'homogénéité de ses prestations de services en s'appuyant sur une plateforme logicielle unique de gestion des équipes et d'optimisation des interventions.

Solutions 30 réalise une large part de son activité dans le secteur des télécommunications où elle assure notamment le raccordement des particuliers à l'Internet haut et très haut débit pour le compte des principaux opérateurs européens. En s'associant au déploiement de l'offre konnect, Solutions 30 élargit sa présence sur les réseaux fixes et adresse désormais le marché de l'internet par satellite.

A travers ce partenariat, konnect souhaite proposer à ses clients une expérience simple de leur installation d'Internet par satellite, unifiée sur l'ensemble de ses pays de présence : Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Irlande et Portugal. konnect proposera ainsi, de façon intégrée à ses offres de connectivité, une installation professionnelle de l'équipement satellite, afin de garantir à ses clients une expérience de qualité de bout en bout.

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer du Groupe Solutions 30, déclare à propos de cet accord « Nous sommes très heureux de nous associer au lancement de cette offre en Europe et de travailler en collaboration avec les équipes konnect pour déployer ces nouveaux types d'accès au très haut débit. Fort de nos savoir-faire respectifs, notre équipe projet, centralisée en Espagne, a défini avec konnect des méthodes de travail et des standards de qualité que nous allons appliquer pour chacune de nos interventions, comme nous le faisons avec succès depuis plus de 15 ans, pour l'ensemble de nos clients. »

Laurent Niquet, Directeur des opérations de konnect, indique également « L'installation et l'activation du service konnect directement au domicile de nos clients est un moment important dans la relation qui se joue avec eux. Les prestations que les équipes de Solutions 30 vont réaliser seront donc déterminantes dans la qualité de l'expérience client. Ainsi, pour nos clients captés en Europe via notre canal de ventes directes, Solutions 30 devient un acteur clef de notre chaîne de valeur opérationnelle.»

konnect est l'entité du groupe Eutelsat en charge de la commercialisation au détail d'une nouvelle génération de services très haut débit par satellite. À mesure que sa mise en œuvre s'accélère, konnect répond aux attentes en matière de connectivité des populations qui résident et/ou travaillent en dehors des frontières géographiques de la fibre optique, en leur permettant d'accéder à un service disponible immédiatement, avec des offres ultra-rapides allant jusqu'à 100Mbps, illimitées et compétitives. Pour en savoir plus sur les offres konnect, consultez www.konnect.com

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d'interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 11 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

