Konecranes en flèche, Airbus et bp en contrepoids

Konecranes se distingue après avoir relevé ses ambitions et annoncé un programme de rachat d'actions, tandis que Huber Suhner et Nanobiotix profitent d'annonces favorables. BP, Airbus et DNO sont pénalisés par des inquiétudes liées respectivement à une possible acquisition, à un problème de qualité et à la bataille pour Capricorn.

Actions en hausse

Konecranes ( 6,3%) : le constructeur finlandais de grues relève son objectif de croissance des ventes, revoit sa politique de dividende et lance un programme de rachat d'actions de 100 MEUR. Ces annonces sont bien accueillies par le marché.

Huber Suhner ( 3,7%) : le fabricant suisse de composants électriques bondit après avoir accepté d'acquérir l'activité Connected Intelligence du britannique Motion Applied, spécialisé dans la connectivité mobile. Cette opération s'inscrit dans sa stratégie de croissance.

Nanobiotix ( 3,3%) : la société française de nanomédecine spécialisée dans le traitement du cancer progresse après avoir indiqué que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie lui permettraient de financer ses activités jusqu'en 2029. Cette visibilité financière rassure les investisseurs.

Banco BPM ( 2,5%) : le groupe bancaire italien gagne du terrain après des informations selon lesquelles Crédit Agricole et UniCredit ont étudié une opération conjointe le concernant. Le marché intègre la perspective d'une éventuelle prime de rachat.

Glencore ( 2,2%) : le groupe minier et négociant en matières premières profite d'un relèvement de recommandation d'UBS. Les analystes passent de "neutre" à "acheter" et relèvent leur objectif de cours de 620 GBX à 650 GBX.

Actions en baisse

Sinch (-4,6%) : le spécialiste suédois des services de communication dans le cloud chute après une dégradation de DNB Carnegie. L'analyste abaisse sa recommandation d'"achat" à "conserver", tout en relevant son objectif de cours de 52 à 55 couronnes.

bp (-2,4%) : le groupe pétrolier britannique recule alors que le marché s'interroge sur une possible acquisition des actifs de schiste de Devon Energy, valorisés entre 2 et 5 milliards de dollars. Une telle opération pourrait ralentir le désendettement du groupe et raviver les inquiétudes sur sa discipline d'allocation du capital.

Spie (-2,1%) : le titre du groupe français de services multitechniques recule après le rachat d'obligations convertibles durables arrivant à échéance en 2028, pour un montant de 280,1 MEUR.

DNO (-1,8%) : le producteur norvégien de pétrole et de gaz pâtit du relèvement de 10% de l'offre de Genel sur Capricorn. Cette surenchère fait perdre à DNO le soutien du conseil d'administration de la cible et réduit ses chances de mener l'acquisition à bien.

Airbus (-1,7%) : le constructeur aéronautique européen perd du terrain après l'annonce d'un défaut de qualité affectant l'A321neo. Si le problème ne remet pas en cause la sécurité des appareils, il suscite des interrogations sur la capacité d'Airbus à tenir ses objectifs de production et à répondre à la demande.