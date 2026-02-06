Kone vise une hausse de 2 à 6 % de ses ventes en 2026
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:47
Les ventes sont en croissance de 1,3 % à 11 245,2 millions d'euros (contre 11 098,4 millions en 2024). À des taux de change comparables, les ventes ont augmenté de 4,0 %.
Au quatrième trimestre, les ventes ont diminué de 0,5 % pour atteindre 2 960,8 millions d'euros (contre 2 975,6 millions au quatrième trimestre 2024). Le résultat d'exploitation (EBIT) s'inscrit à 387,1 millions d'euros (contre 332,5 millions) et l'EBIT ajusté est de 401,9 millions d'euros (contre 386,5 millions).
Le résultat d'exploitation (EBIT) ressort à 1 336,2 millions d'euros (contre 1 249,0 millions en 2024). L'EBIT ajusté est de 1 369,3 millions d'euros (contre 1 303,0 millions). Le Bénéfice net ressort en hausse de 3,2% à 991.9 millions d'euros.
Kone s'attend à une hausse de 2 à 6 % de ses ventes à taux de change comparables en 2026 et sa marge EBIT ajustée dans la fourchette de 12,3 à 13,0 %.
A lire aussi
-
Airbus Helicopters annonce avoir lancé les travaux de construction d'une nouvelle usine sur son site de Marignane-Vitrolles, dans le cadre du plan de transformation du site visant à maintenir ses outils industriels "aux plus hauts standards de compétitivité". Ce ... Lire la suite
-
Un haut responsable du renseignement militaire russe a été blessé vendredi à Moscou par des tirs et hospitalisé, une attaque imputée par les autorités russes à Kiev au lendemain de pourparlers sur la fin du conflit en Ukraine. Kiev n'a pas réagi dans l'immédiat ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale F38CS portant sur le titre SEB S.A. à 0.37 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 0.3 EUR, soit un gain de +23.33%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
-
C'est le grand jour: l'Italie ouvre vendredi pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer