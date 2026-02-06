 Aller au contenu principal
Kone vise une hausse de 2 à 6 % de ses ventes en 2026
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:47

Les commandes reçues ont progressé de 3,8 % pour atteindre 9 087,4 millions d'euros en 2025 (contre 8 758,9 millions en 2024).

Les ventes sont en croissance de 1,3 % à 11 245,2 millions d'euros (contre 11 098,4 millions en 2024). À des taux de change comparables, les ventes ont augmenté de 4,0 %.

Au quatrième trimestre, les ventes ont diminué de 0,5 % pour atteindre 2 960,8 millions d'euros (contre 2 975,6 millions au quatrième trimestre 2024). Le résultat d'exploitation (EBIT) s'inscrit à 387,1 millions d'euros (contre 332,5 millions) et l'EBIT ajusté est de 401,9 millions d'euros (contre 386,5 millions).

Le résultat d'exploitation (EBIT) ressort à 1 336,2 millions d'euros (contre 1 249,0 millions en 2024). L'EBIT ajusté est de 1 369,3 millions d'euros (contre 1 303,0 millions). Le Bénéfice net ressort en hausse de 3,2% à 991.9 millions d'euros.

Kone s'attend à une hausse de 2 à 6 % de ses ventes à taux de change comparables en 2026 et sa marge EBIT ajustée dans la fourchette de 12,3 à 13,0 %.

