Kone va racheter son concurrent TK Elevator dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'un montant de 34,4 milliards de dollars

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* Le finlandais Kone va racheter TK Elevator dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions

* Le groupe devrait devenir le plus grand groupe mondial d'ascenseurs

* Les vendeurs sont les fonds d'investissement Advent et Cinven

* Prévoit des réductions de coûts de 700 millions d'euros

* Doit surmonter des obstacles en matière de concurrence

(Ajout de détails sur la transaction aux paragraphes 1, 3-4, 8-9)

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone KNEBV.HE a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter son rival allemand TK Elevator dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à 29,4 milliards d'euros (34,4 milliards de dollars), ce qui donnerait naissance au plus grand fabricant d'ascenseurs au monde.

L'accord conclu avec les sociétés de capital-investissement Advent International et Cinven constitue l'une des plus importantes opérations de rachat en Europe cette année et représente également le rachat d'entreprise le plus important de l'histoire de la Finlande.

Kone versera 5 milliards d'euros en espèces à la clôture de la transaction et émettra 270 millions de nouvelles actions d'une valeur d'environ 15,2 milliards d'euros, ce qui correspond à 33,8 % de l'ensemble des actions émises et à 18,3 % du total des droits de vote.

En outre, Kone reprendra la dette nette portant intérêt de TK Elevator, qui s'élève à environ 9,2 milliards d'euros, qu'elle prévoit de refinancer.

Cette fusion permettrait de réaliser des économies estimées à 700 millions d'euros sur une base annuelle, a déclaré Kone.

"Cette fusion renforcerait considérablement notre capacité à répondre à la demande croissante des clients en matière de solutions et de services fiables et durables", a déclaré Philippe Delorme, directeur général de Kone, dans un communiqué.

Les actionnaires de Kone détenant 40,3 % de l'ensemble des actions en circulation et environ 74,3 % du total des droits de vote ont accepté de soutenir la transaction et de voter en faveur des propositions du conseil d'administration, a indiqué le groupe.

OBSTACLES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

Pour le dernier exercice financier, le chiffre d'affaires annuel du groupe fusionné s'élèverait à environ 20,5 milliards d'euros, dont 65 % proviendraient de ses activités de services et de modernisation, a indiqué Kone.

Le résultat d'exploitation ajusté combiné (EBIT), hors synergies de coûts, s'élevait à plus de 2,7 milliards d'euros, a ajouté la société.

Selon les analystes, une opération de cette ampleur sera probablement soumise à un examen minutieux de la part des autorités de la concurrence, étant donné que le marché mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques est déjà très concentré et dominé par un petit nombre d'acteurs multinationaux.

Si elle est approuvée, la fusion ferait de Kone le plus grand fabricant mondial d'ascenseurs en termes de valeur boursière, dépassant ses principaux rivaux, l'américain Otis

OTIS.N , évalué à 29,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, et le suisse Schindler SCHP.S , évalué à 36,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Les sociétés japonaises Mitsubishi Electric 6503.T et Hitachi 6501.T affichent des capitalisations boursières plus élevées, mais pour elles, les ascenseurs ne constituent qu'un segment d'activité parmi d'autres.

Schindler a déjà annoncé qu'il contesterait un accord entre Kone et TK Elevator devant les autorités de la concurrence.

(1 $ = 0,8546 euro)