Kone: une acquisition en Australie et en Nouvelle-Zélande

(CercleFinance.com) - Le finlandais Kone a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition d'Orbitz Elevators en vue de renforcer ses activités en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Le fabricant d'ascenseurs et d'escalators précise que le périmètre de l'opération porte sur les activités de services d'Orbitz en Australie, ainsi que sur l'ensemble de ses lignes de métiers en Nouvelle-Zélande.



La filiale en Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est, en revanche, pas concernée par la transaction.



Créé en 2014, Orbitz Elevators s'est spécialisé dans la conception d'ascenseurs et d'escalators 'personnalisés', à la fois destinés aux commerces et aux immeubles résidentiels.



L'entreprise emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés.





Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.06% KONE-B LSE -100.00% KONE-B LSE Intl +0.18% KONE-B OTCBB +0.91%