Kone s'impose parmi les leaders mondiaux du développement durable, selon Corporate Knights
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:14

Le groupe finlandais confirme sa position de référence sectorielle en intégrant le classement prestigieux Global 100 de Corporate Knights, se distinguant par ses performances environnementales et sa stratégie de décarbonation.

Kone a été désigné comme la 54e entreprise la plus durable au monde par le cabinet de recherche Corporate Knights. Au sein de sa catégorie industrielle, la société se hisse au premier rang mondial de son secteur et à la deuxième place du groupe plus large de la fabrication de machines sur 397 entreprises évaluées.

Cette distinction repose sur une analyse rigoureuse de plus de 8000 sociétés cotées en bourse, selon des critères tels que les investissements et les revenus durables.

Kirsi Simola-Laaksonen, vice-présidente senior en charge de la durabilité et de l'environnement, souligne que "le fait d'être leader dans son secteur signifie également être leader en matière de durabilité". L'entreprise, engagée dans la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C, mise sur des solutions innovantes pour réduire l'empreinte carbone de ses clients.

Kone travaille notamment avec ses fournisseurs pour diminuer l'impact du carbone incorporé dans ses matériaux clés, comme l'acier, qui représente environ 80% de ses émissions liées aux matériaux. Outre ses objectifs climatiques pour 2030, le groupe réaffirme son engagement envers la sécurité et l'inclusion au sein de sa chaîne de valeur.

Kone gagne actuellement 0,1% à Helsinki.

