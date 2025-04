Kone: remporte un contrat avec la ligne 15 du Grand Paris information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté un contrat pour fournir des solutions People Flow à cinq stations de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express.



Ce tronçon, piloté par la Société des grands projets, vise à améliorer la connectivité entre les banlieues parisiennes.



L'entreprise équipera notamment La Défense et Saint-Cloud avec respectivement 40 et 44 escaliers mécaniques.



Au total, 131 escalators et 4 trottoirs roulants seront installés. Le projet, attribué au consortium Groupement IntenCités15, devrait être mis en service en 2031.





