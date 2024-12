Kone: remporte le contrat du Burj Binghatti à Dubaï information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté un contrat pour fournir des solutions People Flow au Burj Binghatti Jacob & Co Residences, présenté comme 'la plus haute structure résidentielle au monde', actuellement en construction à Dubaï.



Kone fournira des ascenseurs de 'haute technologie', dont 16 ascenseurs Kone Minispace DX et la technologie Kone UltraRope, pour améliorer l'efficacité énergétique et le confort des occupants.



L'achèvement du projet est prévu pour 2027.







