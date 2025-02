Kone: reconnu par le CDP pour son action climatique information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Kone annonce que CDP lui a attribué la note ' A ' pour sa transparence environnementale et son action climatique.



L'entreprise figure parmi les rares à obtenir cette distinction sur près de 25 000 sociétés évaluées.



Kone signale avoir réduit de 29 % les émissions absolues de ses propres opérations et de 12,8 % celles liées à ses produits par rapport à 2018.



Elle vise la neutralité carbone de ses opérations d'ici 2030 et a atteint, en 2023, la neutralité carbone de ses unités de fabrication, 18 mois en avance.





