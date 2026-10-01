Kone prépare des cessions en Europe pour faciliter le rachat de TK Elevator

Kone envisage de vendre l'essentiel des activités européennes de TK Elevator afin de répondre aux préoccupations des autorités de la concurrence concernant son projet d'acquisition de 29,4 milliards d'euros, selon des sources proches du dossier. Le processus, qui porterait sur les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les services associés, devrait être lancé à l'automne et pourrait débuter dès novembre. TK Elevator, qui appartenait anciennement à thyssenkrupp, réalise environ 27% de son chiffre d'affaires en Europe, soit près de 2,5 milliards d'euros.

Kone a confirmé travailler avec les régulateurs et reconnu que des ventes d'actifs pourraient être nécessaires dans certaines régions pour obtenir les autorisations. Le groupe finlandais maintient néanmoins son objectif de 700 millions d'euros de synergies annuelles grâce au rapprochement. La finalisation de l'opération, conclue en avril avec un consortium mené par Advent International et Cinven, n'est pas attendue avant le deuxième trimestre 2027 au plus tôt.

Les autorités devraient examiner attentivement l'opération en raison de la concentration du marché mondial des ascenseurs autour d'Otis, Schindler, Kone et TK Elevator. Le rapprochement ferait de Kone le premier fabricant mondial devant Otis et représenterait l'une des plus importantes acquisitions européennes de ces dernières années. Schindler, opposé au projet, a déjà indiqué être intéressé par certains actifs susceptibles d'être cédés pour satisfaire les exigences réglementaires.