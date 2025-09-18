 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kone en hausse sur des rumeurs d'intérêt pour TK Elevator
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 11:53

Kone gagne 2% à Helsinki, alors que d'après Bloomberg, l'ascensoriste finlandais étudierait une possible acquisition totale ou partielle de son pair TK Elevator, dans des discussions qui n'en seraient qu'à un stade préliminaire.

'Cette annonce d'un intérêt de la part de Kone nous semble tout à fait crédible', réagit Oddo BHF, rappelant qu'il avait déjà entamé des discussions avec ThyssenKrupp en 2019 avant de se retirer des négociations en février 2020.

Selon l'analyste, un rapprochement entre les n°3 (Kone) et n°4 (TKE) mondiaux 'conférerait au nouveau groupe une part de marché cumulée de plus de 25% (en valeur), contre près de 16% pour Otis (actuel n°1), mais plus de 35% en Europe et aux Etats-Unis'.

Oddo BHF note cependant qu'un tel rapprochement devrait rencontrer des obstacles, à savoir une possible réticence des autorités de la concurrence et un problème de financement compte tenu de la valorisation de TKE et de la trésorerie de Kone.

