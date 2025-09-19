Kohl's grimpe après que Citigroup a relevé son prix cible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de la chaîne américaine de grands magasins Kohl's KSS.N en hausse de 2,3 % à 17,7 $ avant l'ouverture du marché

** Citigroup augmente le PT à 19 $ contre 16 $ en citant le trafic résilient dans ses magasins en ligne et hors ligne

** Selon les données de Similarweb, le trafic web a augmenté de 9,4 % au troisième trimestre contre une baisse de 7,8 % au cours du deuxième trimestre

** Un des 16 courtiers évalue l'action à "acheter", 8 à "conserver" et 7 à "vendre"; leur estimation médiane est de 13 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action KSS est en hausse d'environ 23 % cette année