 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 873,14
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kohl's grimpe après que Citigroup a relevé son prix cible
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de la chaîne américaine de grands magasins Kohl's KSS.N en hausse de 2,3 % à 17,7 $ avant l'ouverture du marché

** Citigroup augmente le PT à 19 $ contre 16 $ en citant le trafic résilient dans ses magasins en ligne et hors ligne

** Selon les données de Similarweb, le trafic web a augmenté de 9,4 % au troisième trimestre contre une baisse de 7,8 % au cours du deuxième trimestre

** Un des 16 courtiers évalue l'action à "acheter", 8 à "conserver" et 7 à "vendre"; leur estimation médiane est de 13 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action KSS est en hausse d'environ 23 % cette année

Valeurs associées

KOHL'S
17,390 USD NYSE +0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ipsen (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication
    information fournie par AOF 19.09.2025 14:28 

    (AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite

  • Dassault Aviation (Crédit: / Wikimedia Commons / Oleg Belya)
    Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 14:25 

    Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite

  • Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni le 18 septembre 2025 à New York, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )
    Nucléaire iranien: le retour des sanctions de l'ONU entre les mains du Conseil de sécurité
    information fournie par AFP 19.09.2025 13:59 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait sauf surprise donner vendredi son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran, à quelques jours du sommet annuel de l'organisation qui pourrait toutefois donner une nouvelle chance aux négociations sur le programme ... Lire la suite

  • Carlos Cuerpo, ministre espagnol de l'économie, à Houston (Texas) le 12 juin 2025. ( AFP / MOISES AVILA )
    L'Espagne révise en hausse, à 3,5%, sa croissance en 2024
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.09.2025 13:56 

    L'Institut national de statistiques (INE) a révisé en hausse la croissance du produit intérieur brut espagnol en 2024, à 3,5%, soit 0,3 point de plus que la dernière estimation, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué. La croissance du PIB en 2023 a en revanche ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank