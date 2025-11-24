Kohl's devrait nommer Michael Bender au poste de PDG permanent

(AOF) - Kohl's devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès ce lundi, fait savoir l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier. Le distributeur de grands magasins en difficulté avait licencié en mai son ancien directeur général, Ashley Buchanan. Ce renvoi constituait le troisième changement de PDG en trois ans pour Kohl's. Michael Bender siège au conseil d'administration de Kohl's en tant que directeur depuis juillet 2019.
