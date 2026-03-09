 Aller au contenu principal
Kohl's devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats avant la clôture de la bourse
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Kohl's Corp KSS.N étaient en baisse de 6,7 % à 14,11 $ le lundi et à leur plus bas niveau depuis octobre, l'opérateur de grands magasins devant annoncer des revenus et des bénéfices par action inférieurs dans ses résultats trimestriels attendus avant la cloche le mardi

** Les actions d'autres détaillants ont également baissé le lundi, les prix du pétrole ayant prolongé leurs récents gains importants

** KSS devrait afficher un chiffre d'affaires de 5,03 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 5,18 milliards de dollars l'année précédente, et un BPA ajusté de 85c/shr, en baisse par rapport aux 95c de l'année précédente, selon LSEG

** Les investisseurs se concentreront probablement sur la stratégie de l'entreprise pour contrer la faiblesse des ventes

** Dans son dernier rapport, l'entreprise prévoyait une baisse du chiffre d'affaires de 3,5 % à 4 % pour l'ensemble de l'année et un BPA ajusté de 1,25 $ à 1,45 $

** L'action KSS a plongé de 31,5 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 2,1 % de l'indice S&P 500

.SPX au cours de cette période

