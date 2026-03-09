Kohl's devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats avant la clôture de la bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Kohl's Corp KSS.N étaient en baisse de 6,7 % à 14,11 $ le lundi et à leur plus bas niveau depuis octobre, l'opérateur de grands magasins devant annoncer des revenus et des bénéfices par action inférieurs dans ses résultats trimestriels attendus avant la cloche le mardi

** Les actions d'autres détaillants ont également baissé le lundi, les prix du pétrole ayant prolongé leurs récents gains importants

** KSS devrait afficher un chiffre d'affaires de 5,03 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 5,18 milliards de dollars l'année précédente, et un BPA ajusté de 85c/shr, en baisse par rapport aux 95c de l'année précédente, selon LSEG

** Les investisseurs se concentreront probablement sur la stratégie de l'entreprise pour contrer la faiblesse des ventes

** Dans son dernier rapport, l'entreprise prévoyait une baisse du chiffre d'affaires de 3,5 % à 4 % pour l'ensemble de l'année et un BPA ajusté de 1,25 $ à 1,45 $

** L'action KSS a plongé de 31,5 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 2,1 % de l'indice S&P 500

.SPX au cours de cette période