 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kodiak Sciences bondit après une levée de fonds de 160 millions de dollars de taille augmentée
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour, ajout de contexte)

17 décembre -

** Les actions de Kodiak Sciences KOD.O , développeur de médicaments pour les yeux, ont augmenté de 17 % pour atteindre 28,24 $ tôt mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de taille augmentée

de 160 millions de dollars.

** Les actions de KOD sont en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis le 20 octobre.

** La société de biotechnologie basée à Palo Alto, en Californie,

a déclaré mardi en fin de journée () avoir vendu environ 7 millions d'actions à 23 $, soit une décote de 4,7 % par rapport à la dernière vente.

** Les actions de KOD ont clôturé en hausse de près de 5 % mardi, après que la société a lancé tard lundi () une offre de 6 millions d'actions.

** La société, qui compte environ 53 millions d'actions en circulation, prévoit d'utiliser le produit net pour son fonds de roulement et ses besoins généraux d'entreprise, selon le prospectus ()

** L'investisseur en sciences de la vie Baker Brothers, qui possédait environ 17,3 millions d'actions avant la levée de fonds, selon LSEG, a manifesté son intérêt pour acheter jusqu'à un tiers des actions offertes.

** JP Morgan, Jefferies, Evercore et UBS sont les chefs de file conjoints.

** Avec le mouvement de mercredi, les actions ont été multipliées par environ huit au cours des six derniers mois, ce qui les place en hausse de plus de 180 % depuis le début de l'année.

** La note moyenne des 8 analystes est "acheter" et l'objectif de cours médian est de 24 $, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
317,390 USD NYSE +0,51%
KODIAK SCIENCES
28,2700 USD NASDAQ +17,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/12/2025 à 16:00:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank