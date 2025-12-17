Kodiak Sciences bondit après une levée de fonds de 160 millions de dollars de taille augmentée

17 décembre -

** Les actions de Kodiak Sciences KOD.O , développeur de médicaments pour les yeux, ont augmenté de 17 % pour atteindre 28,24 $ tôt mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de taille augmentée

de 160 millions de dollars.

** Les actions de KOD sont en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis le 20 octobre.

** La société de biotechnologie basée à Palo Alto, en Californie,

a déclaré mardi en fin de journée () avoir vendu environ 7 millions d'actions à 23 $, soit une décote de 4,7 % par rapport à la dernière vente.

** Les actions de KOD ont clôturé en hausse de près de 5 % mardi, après que la société a lancé tard lundi () une offre de 6 millions d'actions.

** La société, qui compte environ 53 millions d'actions en circulation, prévoit d'utiliser le produit net pour son fonds de roulement et ses besoins généraux d'entreprise, selon le prospectus ()

** L'investisseur en sciences de la vie Baker Brothers, qui possédait environ 17,3 millions d'actions avant la levée de fonds, selon LSEG, a manifesté son intérêt pour acheter jusqu'à un tiers des actions offertes.

** JP Morgan, Jefferies, Evercore et UBS sont les chefs de file conjoints.

** Avec le mouvement de mercredi, les actions ont été multipliées par environ huit au cours des six derniers mois, ce qui les place en hausse de plus de 180 % depuis le début de l'année.

** La note moyenne des 8 analystes est "acheter" et l'objectif de cours médian est de 24 $, selon les données de LSEG.