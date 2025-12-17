Kodiak Sciences bondit après une levée de fonds accrue de 160 millions de dollars

17 décembre -

** Les actions du développeur de médicaments pour les yeux Kodiak Sciences KOD.O inversent une légère perte observée avant l'ouverture du marché et progressent de 17 % à 28,24 $ mercredi matin, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 160 millions de dollars dont la taille a été augmentée.

** Les actions de KOD sont en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis le 20 octobre

** La biotech basée à Palo Alto, en Californie, a déclaré mardi en fin de journée () avoir vendu environ 7 millions d'actions à 23 $, soit une décote de 4,7 % par rapport à la dernière vente.

** Les actions de KOD ont clôturé en hausse de près de 5 % mardi, après que la société a lancé () une offre de 6 millions d'actions.

** La société, qui a ~53 millions d'actions en circulation, prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, selon le prospectus ()

** JP Morgan, Jefferies, Evercore et UBS sont les chefs de file conjoints.

** Avec l'opération de mercredi, les actions ont été multipliées par huit au cours des six derniers mois, ce qui les place en hausse de >180 % depuis le début de l'année.

** La note moyenne des 8 analystes est "achat" et l'objectif de cours médian est de 24 $, selon les données de LSEG.