Kodiak Gas Services se stabilise alors qu'EQT cède une partie de sa participation dans une offre secondaire de 336 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails des prix)

12 novembre - ** Les actions de Kodiak Gas Services KGS.N sont en hausse de 0,3 % à 34,23 $, annulant la perte subie avant la mise en marché, tôt le mercredi, après l'annonce du prix d'une offre secondaire de 336 millions de dollars ** Le fournisseur de services de compression de pétrole et de gaz déclare que la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST a cédé 10 millions d'actions

** Le prix d'offre de 33,60 $ représente une décote de 1,6 % par rapport à la clôture de l'action mardi

** KGS a également l'intention de racheter 1 million d'actions de l'offre auprès de l'unique preneur ferme Goldman Sachs ** La vente réduirait les avoirs d'EQT à environ 9,8 millions d'actions, ramenant sa participation de 22,8 % à 11,4 %, selon le prospectus

** KGS, basée à The Woodlands, Texas, a ~86,68 millions d'actions en circulation

** Les actions de KGS ont baissé de ~16,5 % depuis le début de l'année

** 11 analystes sur 12 considèrent KGS comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 44 $, selon les données de LSEG