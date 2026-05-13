Kodiak Gas Services respire après l'annonce d'une vente d'actions de 750 millions de dollars

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13 mai - ** Le titre de Kodiak Gas Services, fournisseur d'infrastructures énergétiques, KGS.N , a reculé de 5,6 % en séance prolongée pour s'établir à 71,48 $, suite à une levée de fonds prévue.

** L'action KGS a progressé de 0,8 % mercredi pour clôturer à un niveau record de 75,74 $, soit une hausse de 102,5 % depuis le début de l'année.

** La société basée à The Woodlands, au Texas, a annoncé après la clôture une offre publique de 750 millions de dollars d'actions.

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit adossée à des actifs, et éventuellement pour acquérir des équipements supplémentaires de production d'électricité.

** Goldman Sachs et JP Morgan sont les co-chefs de file.

** KGS compte environ 88,77 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 6,7 milliards de dollars.

** Les 13 analystes sont tous optimistes quant à l'action, dont 5 avec une recommandation “achat fort”; objectif de cours médian de 69 dollars, selon les données de LSEG.