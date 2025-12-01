Kodiak Gas Services perd du terrain alors qu'EQT se retire dans le cadre d'une vente d'actions d'un montant de 338 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix)

1er décembre - ** Les actions de Kodiak Gas Services KGS.N ont baissé de 1,1 % à 34,80 $ avant la cloche, EQT AB EQTAB.ST cédant sa participation restante d'environ 11 % ** Le fournisseur de services de compression de pétrole et de gaz a déclaré que ~9,77 millions d'actions ont été offertes par la société suédoise de capital-investissement au prix de 34,60 $, pour une transaction d'environ 337,8 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 1,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Après l'offre, EQT ne détiendra plus aucune action de KGS et n'aura plus le droit de nommer des membres au conseil d'administration de KGS

** Goldman Sachs est l'unique preneur ferme de l'offre ** Le mois dernier, EQT a vendu 10 millions d'actions KGS dans le cadre d'une offre secondaire au prix de 33,60 dollars

** KGS, basée à Woodlands, Texas, a ~86,68 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions KGS ont baissé de ~14% depuis le début de l'année

** 12 des 13 analystes considèrent KGS comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 44 $, selon les données de LSEG