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KNDS prépare son entrée en Bourse avec le soutien des Etats français et allemand
information fournie par AOF 24/06/2026 à 09:54

(Zonebourse.com) - Le spécialiste européen de la défense terrestre veut accélérer sa croissance dans un contexte de hausse des dépenses militaires en Europe.

KNDS annonce son intention de procéder à une introduction en Bourse sur Euronext Paris et à la Bourse de Francfort, dans le cadre d'une opération portant sur jusqu'à 20% de son capital détenu par ses actionnaires actuels.

L'opération sera entièrement secondaire et ne comprendra pas d'émission de nouvelles actions. Parallèlement, l'Allemagne prévoit d'acquérir, via la banque publique KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), une participation de 40% auprès de Wegmann, tandis que l'Etat français conservera 40% via GIAT Industries.

Le groupe a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 4,4 MdsEUR, un résultat opérationnel (EBIT) de 661 MEUR et un flux de trésorerie disponible de 980 MEUR. Son carnet de commandes a atteint un niveau record de 33,1 MdsEUR à fin 2025.

Pour 2026, KNDS vise une croissance d'environ 30% de son chiffre d'affaires et un EBIT d'environ 12% hors coûts liés à l'introduction en Bourse. À moyen terme, le groupe ambitionne un chiffre d'affaires annuel de 11 à 12 MdsEUR et une marge d'EBIT comprise entre 14 et 15%.

Jean-Paul Alary, directeur général, estime que cette opération renforcera l'agilité stratégique du groupe et soutiendra les investissements dans les capacités industrielles, l'innovation et les technologies de nouvelle génération.

Dans une note d'analyse publiée ce matin, Bernstein rapporte que l'entreprise bénéficie d'un positionnement unique de champion national en France et en Allemagne. Les analystes tablent sur un cycle de croissance exceptionnel jusqu'en 2029, soutenu par une exécution sur un riche carnet de commandes de 33 milliards d'euros et une hausse des capacités de production.

Le rapport souligne toutefois que le groupe entre dans une phase d'exécution "significativement plus difficile que la période de collecte des commandes". De plus, les relations franco-allemandes s'avèrent problématiques sur d'autres programmes de défense, ce qui constitue un défi managérial pour KNDS.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 09:54:00.

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