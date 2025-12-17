KNDS envisage une introduction en bourse en 2026

(AOF) - KNDS a annoncé son intention d’entrer en bourse sur les places de Paris et Francfort, reflétant son identité binationale, indique Reuters. La société active dans le secteur de la défense est détenue à 50% par l’Etat français et à 50% par la famille allemande Bode-Wegmann. L’opération pourrait avoir lieu l’année prochaine selon les conditions de marché. Le secteur de la défense a été particulièrement recherché depuis le début de l’année, notamment avec l’intensification des conflits, notamment celui entre la Russie et l’Ukraine.

En 2024, KNDS a enregistré des résultats records, avec notamment des prises de commandes en augmentation de plus de 40%. Parallèlement, le carnet de commandes s'élevait à 23,5 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2024, en hausse de 15% par rapport à 2023. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,8 milliards d'euros, grâce à toutes les unités commerciales du groupe.

Cette bonne dynamique devrait se poursuivre avec la hausse des budgets dédiés à la défense, des pays européens notamment.

L'actualité est dense autour de KNDS. Hier, le groupe a annoncé un partenariat avec l'Italien Leonardo pour le développement d'un système d'artillerie mobile. Le 11 décembre, il a annoncé la construction d'une usine à Kaunas en Lituanie pour la production de 41 chars de combat Leopard 2 A8.