 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KNDS envisage une introduction en bourse en 2026
information fournie par AOF 17/12/2025 à 11:58

(AOF) - KNDS a annoncé son intention d’entrer en bourse sur les places de Paris et Francfort, reflétant son identité binationale, indique Reuters. La société active dans le secteur de la défense est détenue à 50% par l’Etat français et à 50% par la famille allemande Bode-Wegmann. L’opération pourrait avoir lieu l’année prochaine selon les conditions de marché. Le secteur de la défense a été particulièrement recherché depuis le début de l’année, notamment avec l’intensification des conflits, notamment celui entre la Russie et l’Ukraine.

En 2024, KNDS a enregistré des résultats records, avec notamment des prises de commandes en augmentation de plus de 40%. Parallèlement, le carnet de commandes s'élevait à 23,5 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2024, en hausse de 15% par rapport à 2023. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,8 milliards d'euros, grâce à toutes les unités commerciales du groupe.

Cette bonne dynamique devrait se poursuivre avec la hausse des budgets dédiés à la défense, des pays européens notamment.

L'actualité est dense autour de KNDS. Hier, le groupe a annoncé un partenariat avec l'Italien Leonardo pour le développement d'un système d'artillerie mobile. Le 11 décembre, il a annoncé la construction d'une usine à Kaunas en Lituanie pour la production de 41 chars de combat Leopard 2 A8.

Défense
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank