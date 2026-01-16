Kloeckner & Co répond à l'offre de reprise de Worthington Steel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de Kloeckner & Co KCOGn.DE sont en hausse de 25% sur Tradegate après que la société américaine Worthington Steel WS.N ait déclaré jeudi qu'elle achèterait le négociant en métaux allemand, offrant 11 euros par action ** Cela représente une prime d'environ 28% par rapport au cours de clôture de Kloeckner de jeudi, qui était de 8,61 euros

** L'opération, évaluée à 2,4 milliards de dollars, devrait être conclue au cours du second semestre de l'année

** Les rumeurs circulaient depuis un certain temps, mais elles sont toujours très positives", déclare un négociant local ** Le 8 décembre, Kloeckner a augmenté de 25 % après avoir confirmé les négociations de rachat avec Worthington Steel