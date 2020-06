Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM obtient une aide de 3,4 mds d'euros des Pays-Bas Reuters • 26/06/2020 à 08:17









PARIS, 26 juin (Reuters) - La compagnie néerlandaise KLM a obtenu un prêt de 3,4 milliards d'euros grâce au soutien de l'Etat néerlandais afin de surmonter les difficultés découlant de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le groupe Air France-KLM AIRF.PA dans un communiqué. Ce montant recouvre un prêt direct de 1,0 milliard d'euros, accordé par l'État néerlandais à KLM et une ligne de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros, accordée par 11 banques, dont trois banques néerlandaises et huit banques internationales. L'aide de l'État néerlandais à KLM vient s'ajouter au soutien accordé par l'Etat français à Air France pour un montant total de 7 milliards d'euros. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.39%