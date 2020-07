Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM, filiale d'Air France-KLM va supprimer 1.500 postes Reuters • 31/07/2020 à 08:16









AMSTERDAM, 31 juillet (Reuters) - KLM, filiale néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA a annoncé vendredi qu'elle allait supprimer 1.500 postes pour faire face aux conséquences économiques sur son activité de la pandémie de COVID-19. Selon la compagnie néerlandaise, qui n'exclut pas des suppressions de postes supplémentaires, la baisse de ses effectifs depuis le début de la crise sanitaire s'établit à environ 20%. (Bureau d'Amsterdam, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%