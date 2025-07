Klépierre: RNPG à +20,7% au 1er semestre, relève ses prévisions 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:17









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Klépierre poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires locatif net en hausse de 5,3 % sur un an, soutenu par une fréquentation en progression (+2,5 %) et une augmentation de 3,5 % des ventes des commerçants à périmètre constant.



L'EBE s'établit à 544,8 ME, en hausse de 6,0 %, tandis que le résultat net part du Groupe atteint 617,6 ME, contre 511,6 ME un an plus tôt, soit une progression de 20,7 %.



Le cash-flow net courant progresse de 5,3 %, à 435,3 ME (1,32 E/action). L'EPRA NTA par action gagne 4,6 % en six mois à 34,3 E, et le total accounting return atteint 10,2 %.



Grâce à un taux d'occupation financière de 97 % et une réversion positive de 4,1 %, le groupe bénéficie d'un contexte favorable à la hausse des loyers. Sa structure financière demeure solide, avec un ratio dette nette/EBE de 6,8x, une LTV à 35,3 % et un coût de la dette limité à 1,8 %.



Fort de ces résultats, Klépierre relève ses perspectives 2025 : l'EBE est désormais attendu en croissance de 5 % et le cash-flow net courant par action entre 2,65 E et 2,70 E.





